تركيا.. صادرات الحمضيات تسجل زيادة بنسبة 13 بالمئة

ارتفع حجم الصادرات التركية من الحمضيات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس المجلس الوطني لمنتجي الحمضيات في تركيا، كمال كاشماز، إن قيمة صادرات الحمضيات في الأشهر التسعة الأولى من 2020 وصلت 374 مليون دولار أمريكي.

وأضاف كاشماز للأناضول، أن منتجي الحمضيات في البلاد أعربوا عن سرورهم إزاء زيادة كمية الصادرات.

وأوضح أن حجم صادرات الحمضيات في الفترة بين يناير/ كانون الأول وسبتمبر/ أيلول من العام الحالي بلغ 728 ألف طن.

ولفت كاشماز إلى أن حجم الصادرات إلى البلدان الأوروبية زاد خلال العام الحالي، مبينا أن روسيا تصدرت تلك البلدان باستيرادها الحمضيات، تلاها العراق ثم أوكرانيا ورومانيا وبولندا.

ونوّه كاشماز بجودة الحمضيات المصدرة من تركيا، وإقبال الدول على استيرادتها نظرًا لمساهمة الحمضيات في تقوية جهاز مناعة البشر.