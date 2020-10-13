ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي التركي 10.4 بالمئة في أغسطس الماضي

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن تركيا من بين الدول الأسرع تعافيا في قطاع الصناعة، وأن الانتعاش سينعكس على التوظيف والنمو في الربع الثالث.

جاء ذلك في تقييمه لبيانات مؤشر الإنتاج الصناعي التركي لشهر أغسطس/ آب الماضي، عبر حسابه في "تويتر" الثلاثاء.

وأوضح ورانك أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 10.4 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي، محققا أعلى أداء منذ يناير/ كانون الثاني 2018.

وأشار إلى تزايد الطلب والاستثمار والإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات التحويلية، مؤكدا أن الانتعاش سينعكس على التوظيف والنمو في الربع الثالث من العام الحالي.

وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي التركي بنسبة 3.4 بالمئة في أغسطس على أساس شهري و 10.4 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزا كلا من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا.