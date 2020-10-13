صادرات الحافلات التركية تتجاوز مليار دولار خلال تسعة أشهر

وصلت صادرات تركيا من الحافلات، إلى 88 بلدا، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2020.

وحسب معلومات من "جمعية أولوداغ لمصدري السيارات"، بلغت قيمة الصادرات التركية من الحافلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ملياراً و75 مليون و836 ألف دولار.

فيما بلغت قيمة الصادرات من الحافلات خلال سبتمبر، 159 مليون و303 ألف دولار، محققة نمواً بنسبة 2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وخلال الأشهر الأولى من العام، دخلت الحافلات التركية لأول مرة أسواق ليبيا، ورواندا، ومالي، وأوروغواي، ومدغشقر، وكونغو، وغينيا.

وتصدرت فرنسا بلدان العالم الأكثر استيراداً للحافلات التركية، وبلغت قيمة الصادرات التركية إليها 194 مليوناً و732 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ 182 مليوناً و778 ألف دولار، ثم إيطاليا بـ 103 مليوناً و273 ألف دولار.