صندوق النقد يخفف توقعات الانكماش العالمي لـ 4.4 بالمئة

خفف صندوق النقد الدولي توقعاته لانكماش الاقتصاد العالمي إلى 4.4 بالمئة في 2020، من 4.9 بالمئة توقعاته في يونيو/حزيران الماضي.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي صدر، الثلاثاء، إن تعديل توقعاته "يعكس نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، لاسيما في الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأ النشاط يتحسن بسرعة أكبر مما كان متوقعا".

كما يعكس تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته، مؤشرات تحقيق تعافٍ أقوى في الربع الثالث من العام.

ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد العالمي بدأ الخروج من التراجعات التي تكبدها أثناء "الإغلاق العام الكبير" اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي، في ذروة الموجة الأولى لجائحة كورونا.

لكنه حذر من أن مسار الاقتصاد ما زال غامضا "في ظل استمرار انتشار جائحة كوفيد-19، حيث أبطأ كثير من البلدان سرعته في إعادة فتح الاقتصاد، وبدأ البعض يعاود الإغلاق العام جزئيا لحماية السكان المعرضين للتأثر".

وقال: "بينما كان التعافي أسرع من المتوقع في الصين، فإن المسار الطويل لعودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات النشاط السابقة على الجائحة ما يزال عرضة للنكسات".

وتوقع الصندوق عودة الاقتصاد العالمي إلى مسار الانتعاش في 2021 بتسجيل نمو بنسبة 5.2 بالمئة، لكنه سيتباطأ إلى حدود 3.5 بالمئة في السنوات التالية حتى 2025.

وتقل توقعات صندوق النقد للنمو العالمي في 2021 بعشري نقطة مئوية عنها في يونيو (كانت 5.4 بالمئة).

وحث الصندوق الحكومات على عدم إنهاء حزم الإنعاش قبل الأوان.

وزاد: "كان من الممكن أن تكون النتائج أضعف بكثير لولا المبادرة باستجابات كبيرة وعاجلة وغير مسبوقة على مستوى المالية العامة، والسياسة النقدية والإجراءات التنظيمية".

ورأى أن هذه التدخلات للحكومات والسلطات النقدية، حافظت على الدخل المتاح للأسر، وحمت التدفقات النقدية للشركات، ودعمت إتاحة الائتمان؛ وقال: "حتى الآن، أدت هذه الإجراءات مجتمعة لمنع تكرار الكارثة المالية التي وقعت في الفترة 2008-2009".

وعلى المدى المتوسط، حذر صندوق النقد من أن الجائحة ستؤدي إلى انزلاق نحو 90 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع، والبالغ 1.9 دولار للفرد في اليوم.

وتوقع الصندوق انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4.3 بالمئة في 2020، وهو أقل بكثير من انكماش 8 بالمئة توقعها في يونيو.

كما عدل الصندوق توقعاته بمنطقة اليورو باكماش 8.3 بالمئة في 2020، وهو أقل بنحو 3 نقاط مئوية عنه في بونبو.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 1.9 بالمئة، أي ضعفي توقعاته في يونيو، على أن يتسارع نمو الاقتصاد الصيني إلى 8.2 بالمئة في 2021.