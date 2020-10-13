عشرة ملايين أميركي صوتوا لغاية اليوم في الانتخابات الرئاسية

أظهر إحصاء نشر الاثنين أنّ أكثر من عشرة ملايين ناخب أميركي أدلوا حتى اليوم بأصواتهم، سواء عبر البريد أو من طريق الاقتراع المبكر، في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال "مشروع الانتخابات الأميركية" التابع لجامعة فلوريدا على موقعه الإلكتروني إنّ "الناخبين أدلوا بما مجموعه 10.296.180 بطاقة اقتراع في الولايات المعنية"، في رقم قياسي.

وأوضح المشروع أنّ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى اليوم يزيد بأضعاف عمّا كان عليه عددهم في مثل هذه المرحلة قبل أربع سنوات، مشيراً إلى أنّ هذه الزيادة مدفوعة بالارتفاع الكبير في أعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت عبر البريد بسبب مخاوفهم من الإدلاء بأصواتهم شخصياً في غمرة أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

ويتنافس في الانتخابات المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ونائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن.