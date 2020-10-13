وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون تطورات الاقتصاد العالمي

أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، أن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، سيجتمعون غدًا الأربعاء، لمناقشة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية للاقتصاد العالمي.

وذكرت الوكالة أن المملكة تقود الدورة الحالية لاجتماعات المجموعة التي ستناقش التحديثات على خطة عمل التكتل، ودعم الاقتصاد العالمي، والتقدم المحرز في مبادرته لتعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021.

ويرأس الاجتماع المرتقب كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي.

وصادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 15 أبريل/ نيسان الجاري، على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة المجموعة والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا بهدف الخروج من الأزمة.

ومن المقرر أن يقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، بتقييم التقدم المحرز في مبادرة المجموعة لتعليق مدفوعات خدمة الدين، التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها 14 مليار دولار.

وهدفت مبادرة التأجيل، إلى تمكين الدول المقترضة من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، كما سيبحثون خيار تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى 2021، لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2019، تسلمت السعودية، رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، وذلك في حفل أقيم في مدينة ناغويا اليابانية.

وتأسست مجموعة العشرين عام 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية، وتضم بلدانها ثلثي عدد سكان العالم، فيما تمثل 90 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.