11.9 مليار دولار.. قيمة صادرات تركيا من الآلات في 9 أشهر

أعلن اتحاد مصدّري الآلات في تركيا، أن عائدات البلاد من الصادرات في هذا القطاع، بلغت 11.9 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد، الأربعاء، أن الصادرات حققت نمواً بنسبة 5.7 بالمئة، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وأشار البيان إلى انخفاض معدّل صادرات القطاع خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، بنسبة 8.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وفيما يتعلق بالبلدان الأكثر استيراداً للآلات التركية، أفاد البيان أن ألمانيا تصدرت القائمة، تلتها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

ولفت إلى أن الصادرات التركية إلى روسيا في هذا المجال، شهدت نمواً تجاوزت نسبته 17 بالمئة.