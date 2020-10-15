ارتفاع الصادرات التركية إلى أمريكا وروسيا منذ بداية العام

ارتفعت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة وروسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من قيود كورونا.

وأفادت معطيات مجلس المصدرين، أن صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول من العام الحالي سجلت 6 مليارات و128 مليونا و749 دولارا، بارتفاع 5.4 بالمئة عن الفترة نفسها 2019.

وأضافت أن صادرات البلاد إلى روسيا ارتفعت بنسبة 2.6 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الحالي، حيث سجلت مليارين و780 مليونا و11 ألف دولار.

وأشارت إلى أن قطاع السيارات احتل المرتبة الأولى من حيث الصادرات إلى الولايات المتحدة، بحجم صادرات بلغ 635 مليونا و733 ألف دولار.

وحل قطاع السجاد في المرتبة الثانية للصادرات إلى الولايات المتحدة، بواقع 621 مليونا و467 ألف دولار، تبعها قطاع المواد الكيميائية بـ 595 مليونا و526 ألف دولار، ثم قطاع الألبسة الجاهزة بـ 585 مليونا و529 ألف دولار، وقطاع الصناعات الدفاعية والطيران بـ 531 مليونا و107 آلاف دولار.

وبالنسبة للصادرات إلى روسيا، حل قطاع الفاكهة والخضروات الطازجة في المرتبة الأولى بحجم صادرات بلغ 543 مليونا و990 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.

وفي المرتبة الثانية حل قطاع صناعة السيارات بـ 334 مليونا 989 ألف دولار، ثم قطاع المواد الكيميائية بـ 312 مليونا و102 ألف دولار، وقطاع الآلات وقطع الغيار بـ 267 مليونا و89 ألف دولار، وقطاع المنسوجات بـ 203 ملايين و929 ألف دولار.