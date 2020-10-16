مرحلة جديدة في العلاقات التركية-البريطانية فيما بعد "بريكست"

ستكون بريطانيا حاضرة بقوة في تفاصيل البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، الهادف في بعض بنوده إلى تشكيل نظام تجارة تفضيلية جديد مع المملكة المتحدة.

وتعمل تركيا على إكساب العلاقات الاقتصادية والتجارية آليات وأبعاد جديدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك تنفيذا للبرنامج الاقتصادي الجديد للفترة 2021-2023 الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، بهدف رفع مستويات العلاقات الاقتصادية مع الدول المعنية.

في إطار الخطة، تهدف تركيا إلى تشكيل نظام تجارة تفضيلية جديد مع بريطانيا بهدف إكساب العلاقات الاقتصادية والتجارية معها آليات وأبعاد جديدة خاصة عقب بريكست؛ ومن المخطط إتمام الاتفاق بحلول ديسمبر/ كانون أول 2022.

** قواعد جديدة

وقال عثمان أوقياي، رئيس مجلس العمل التركي-الإنجليزي بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن ميزان التجارة الخارجية بين البلدين يميل لصالح تركيا منذ 2001.

وذكر "أوقياي" أن جزئية الميزان التجاري، يمكن أن تشكل مثالاً خاصاً في العلاقات مع الدول المتقدمة.

"بريطانيا واحدة من الدول الـ 17 المستهدفة في الخطة الرئيسية للصادرات، التي أعلنتها تركيا العام الماضي، وإلى أن المسؤولين هناك يعربون دائماً خلال لقاءاتهم بمجلس العمل التركي-الإنجليزي عن هدفهم لرفع التبادل التجاري مع تركيا".

وزاد أوقياي: "المهم اليوم هو الانتقال إلى نظام التجارة التفضيلية مع بريطانيا.. علاقتنا معهم كانت حتى "بريكست" تسير وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي".

سينتهي هذا الوضع بحلول نهاية العام الجاري، وسيلزم تأسيس قواعد ومعايير جديدة للعلاقات بين البلدين.

** تحقيق هدف التجارة

المسؤول التركي، أوضح أن 98 بالمئة من التجارة بين تركيا وبريطانيا معفاة من الجمارك حالياً.

"في حال لم يتم توقيع اتفاق جديد، سيتم تفعيل نموذج منظمة التجارة العالمية، ويعني إلغاء الإعفاء الجمركي وتطبيق رسوم بنسبة 5-12 بالمئة على البضائع التركية".

وقال: "توقيع اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، بالتزامن مع توقيعها اتفاق مع الاتحاد الأوروبي واستمرار التجارة بين أنقرة ولندن دون انقطاع، شرط مهم للوصول إلى هدف التبادل التجاري بين البلدين وهو 20 مليار دولار حتى 2023".

** التجارة التفضيلية

سيسهم الاتفاق التجاري، في مضاعفة إمكانيات الاستثمار والتوظيف، "حوالي 3 آلاف شركة خاصة بريطانية تعمل في تركيا وأن لندن تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستثمرة في تركيا".

وأكد أوقياي أن حكومتي البلدين عازمتان على مواصلة الجهود لتأسيس نظام تجارة تفضيلية جديد، وأن المباحثات بين الجانبين تسير في مناخ إيجابي.

وأضاف "أولوية الجانبين، هي المحافظة على الوضع القائم حالياً ثم تطوير العلاقات باتفاقية تتخطى ما هو أكثر من الامتيازات، التي يضمنها الاتحاد الجمركي".

وأعرب عن أمله في توقيع اتفاقية في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات هام لزيادة الاستثمارات.

وأكد أوقياي أنهم يبذلون جهوداً كبيرة لتوقيع لاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن المسؤولين بمجموعة العمل خلال الاجتماع التاسع الذي عقد في يوليو/ تموز الماضي، أكدوا أن توقيع الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين.