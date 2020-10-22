البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

أعلن البنك المركزي التركي، إبقاء معدل الفائدة عند 10.25 بالمئة، في عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان صدر الخميس، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، في العاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أنه رغم الانتعاش الجزئي للاقتصاد العالمي في الربع الثالث، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال مستمرة.

وأشار أن البنك المركزي يراقب الآثار العالمية للوباء من خلال تدفقات رأس المال والأوضاع المالية والتجارة الخارجية وأسعار السلع الأساسية.

وذكر أن الانتعاش القوي في صادرات السلع والمستويات المنخفضة نسبيا للأسعار وسعر الصرف الحقيقي سيدعم ميزان الحساب الجاري في الفترة المقبلة.

ولفت البيان إلى أن التضخم سلك مسارا أعلى من المتوقع، نتيجة الانتعاش السريع في الاقتصاد والزخم الائتماني والتطورات في الأسواق المالية.

وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء معدل الفائدة ثابتا وزيادة المرونة في إدارة السيولة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.