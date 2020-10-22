شركة قطرية تستحوذ على ميناء "أكدينيز" في أنطاليا التركية

أعلنت شركة "كيوتيرمنلز" القطرية المعنية بإدارة وتشغيل الموانئ، توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على ميناء "أكدينيز" في تركيا.

ويخضع الاستحواذ على الميناء من الشركة التركية التابعة لشركة "غلوبال بورتس هولدنغ"، لموافقة هيئة المنافسة التركية وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.

وذكرت الشركة -تدير حاليا المرحلة الأولى من مشروع ميناء حمد- في بيان أوردته على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، الخميس، أن قيمة الاستحواذ على الميناء التركي 140 مليون دولار.

ولم تفصح "كيوتيرمنلز" عن مزيد من التفاصيل بشأن الصفقة.

وميناء أكدينيز، الذي يقع في أقصى الطرف الغربي من أنطاليا (جنوب)، هو ميناء متعدد الأغراض يتضمن محطة للرحلات البحرية ومحطة للحاويات والبضائع السائبة، والبضائع العامة ومحطة شحن.

ويرتبط الميناء بمناطق عدة في أنطاليا، من خلال طرق سريعة عالية الجودة تصل إلى المراكز الرئيسية للسياحة والصناعة والتجارة، مثل ألانيا ومرسين وقونية وأقشهير وأفيون وبوردور ودنيزلي.

ويغطي ميناء "أكدينيز" مساحة إجمالية تبلغ 166 ألف متر مربع، وهو أكبر ميناء وأفضل تجهيزا على طول 700 كيلومتر من ساحل بحري إيجه والمتوسط، والذي يمتد من إزمير في الغرب، إلى مرسين في الشرق.

ويمكن للميناء التعامل مع 5 ملايين طن من البضائع السائبة والعامة، و500 ألف حاوية نمطية سنويا، كما يحتوي على مرفق تخزين داخلي بمساحة 1260 مترا مربعا لخدمة التخزين المؤقت.

ويحتوي الميناء على حاجز أمواج رئيس بطول 1600 مترا وحاجز أمواج جانبي بطول 650 مترا، إلى جانب 8 أرصفة نشطة، يراوح طولها بين 140 مترا و290 مترا.