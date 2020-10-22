منطقة تجارة حرة بين تركيا وأوكرانيا.. حلم يراود مجتمع الأعمال

تتجدد المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا، لتنعش آمال وتطلعات مجتمع الأعمال في تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

خلال أغسطس/آب الماضي، أعرب نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا، عن تطلع بلاده إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع تركيا.

"كاتشكا" قال حينها، إن تركيا تأتي في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط، من حيث حجم علاقاتها التجارية مع أوكرانيا في 2019.

في النصف الأول من العام الجاري، بلغ حجم التجارة بين البلدين 2.27 مليار دولار، مسجلا زيادة بمعدل 1.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

** عصر ذهبي

أوضح براق بهلوان، رئيس جمعية رجال الأعمال التركية الأوكرانية، للأناضول، أن عالم الأعمال في تركيا وأوكرانيا على حد سواء، تواق لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

أضاف "بهلوان" أن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، ستكون بمثابة تتويج للعصر الذهبي الذي تشهده العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وذكر أنه في الفترة بين أغسطس/ آب 2019 ومارس/ آذار 2020، تحول الاستثمار التركي إلى أكبر استثمار أجنبي في أوكرانيا.

وتابع: "الصادرات التركية إلى أوكرانيا بلغت خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مليارا و465 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات مليارا و400 مليون دولار".

"القيادة السياسية في البلدين، وضعت هدفاً للوصول إلى حجم تبادل تجاري بين البلدين يتجاوز عتبة الـ 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى، ثم الـ 20 مليار دولار في المرحلة الثانية".

وأوضح بهلوان: "يمكننا تحقيق هذا الهدف عن طريق إزالة العقبات.. يستفيد كلا الجانبين من زيادة حجم التجارة المتبادلة، لأن هذا الوضع يسرع عجلة التنمية والازدهار وعالم ريادة الأعمال".

وأكد أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي متحمس لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع تركيا، وأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة تصب في مصلحة أوكرانيا بالدرجة الأولى.

وشدد بهلوان أن التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا وأوكرانيا اكتسبت زخمًا رغم انتشار جائحة كورونا، بسبب دعم القيادتين السياسيتين في البلدين.

**البحر الأسود

بدوره، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية جينادي تشيجيكوف، للأناضول، إن المحادثات رفيعة المستوى التي أجريت بين البلدين ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين العلاقات الثنائية.

وأوضح تشيجيكوف أن الاستثمارات التركية في أوكرانيا تتبوأ الصدارة من حيث الاستثمارات الأجنبية، وهذا يعني تعزيز التعاون الوثيق بين الدول المطلة على البحر الأسود.

وأضاف أن تركيا قدمت في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الجاري، اقتراحًا محدثًا يتعلق باتفاقية التجارة الحرة المزمع عقدها بين البلدين، مؤكدًا أن الاقتراح التركي يمكن اعتباره بداية جديدة للمفاوضات.

وأشار تشيجيكوف إلى أن الحكومة الأوكرانية تنظر للاقتراح الجديد على أنه يقدم حلولًا مهمة على صعيد تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.

"الحكومة الأوكرانية تعمل ما بوسعها لتسريع عملية إبرام اتفاقية التجارة الحرة، التي تعتبر مهمة للطرفين (..) الاقتصادين التركي والأوكراني يكملان بعضهما البعض".

وأوضح: "هناك متوسط زيادة سنوية تتراوح بين 15 و20 بالمئة في حجم التجارة بين البلدين، ورغم تأثيرات وباء كورونا ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 10 بالمئة في الـ 4 أشهر الأولى من 2020".

ذكر تشيجيكوف أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سوف تساهم في تنمية الاقتصاد الأوكراني، وخاصة مع منح بعض المنتجات الصناعية والزراعية الأوكرانية إعفاءات عن الرسوم الجمركية في تركيا.

**النسيج والصلب والحبوب

من جانبه أعرب رئيس مجلس الأعمال الأوكراني التركي روشن جتين، للأناضول، عن تطلعه الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في أقرب وقت.

وقال جتين إن إنشاء منطقة تجارة حرة بين تركيا وأوكرانيا، سيساهم في إزالة كافة العقبات التي تعترض عالم ريادة الأعمال في البلدين.

ولفت إلى أن أهم القطاعات التي سوف تشهد انتعاشًا ملحوظًا في حال إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، هي قطاعات النسيج والصلب والحبوب.

في فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه اتفق مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

وأوضح أردوغان آنذاك، على هامش اجتماع مجلس الأعمال التركي الأوكراني، في العاصمة كييف، أن بلاده باتت من الوجهات الرئيسية في السياحة الطبية بالنسبة لأوكرانيا.