صادرات تركيا من الحمضيات تتجاوز 374 مليون دولار خلال العام الجاري

احتلت روسيا المركز الأول، بين دول العالم بقيمة استيراد الحمضيات من تركيا، خلال 9 أشهر من 2020، بنسبة 33 % من إجمالي 374 مليون دولار.

وذكرت معطيات رابطة المصدرين بمنطقة البحر المتوسط، أن تركيا صدرت 728 ألف طن من الحمضيات في الفترة يناير/ كانون الثاني-سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، بلغت عائداتها 374 مليون دولار.

وأوضحت أن حجم صادرات الحمضيات ارتفع بنسبة 13 % في الفترة المذكورة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 35 %، خلال أول ثلاثة أرباع العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وقال رئيس مجلس الحمضيات الوطني، كمال قاتشماز، إن المستهلكين الروس، يفضلون المنتجات التركية.

وأوضح أن روسيا احتلت المركز الأول في استيرادها للحمضيات التركية، بقيمة 124 مليون دولار، من إجمالي 374 مليون دولار.