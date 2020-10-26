تركيا تخصص 1.91 مليار دولار من الميزانية لدعم الصناعة

خصصت الحكومة التركية، 15.3 مليار ليرة (1.91 مليار دولار) من أجل زيادة القدرة التنافسية للصناعات التركية، وذلك عقب قبول مقترح قانون ميزانية الحكومة المركزية للعام 2021.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول الاثنين، فإن برنامج زيادة القدرة التنافسية للصناعات التركية يهدف إلى إنشاء هيكل مستدام وعالي التنافسية يتم فيه صناعة المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة، من خلال تحسين بيئة الإنتاج والاستثمار.

كما تم تحديد أهداف البرنامج بزيادة حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة منتجات التكنولوجيا المتوسطة والعالية في صادرات الصناعة التحويلية، وتدفق الاستثمار الدولي المباشر.

وخصص البرنامج 15 مليار و308 مليون و956 ألف ليرة تركية (نحو 1.91 مليار دولار) من الميزانية الحكومية بهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة في نطاق تطوير الصناعة ودعم الإنتاج والاستثمارات.

يشار أن مؤشر الإنتاج الصناعي التركي ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة في أغسطس الماضي، على أساس شهري و 10.4 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزا كلا من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا.