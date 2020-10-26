وزير الصناعة التركي: اقتصادنا يسير على نحو جيد ويحقق نموا قوياً

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، إن اقتصاد بلاده، يسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن تركيا تشهد نموا قويا خلال الربعين الأخيرين من العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، عقب اجتماعه مع صناعيين ورجال أعمال، على هامش زيارة أجراها لولاية دنيزلي جنوب غربي البلاد.

وأكد ورانك أن الأرقام تشير إلى أن الإنتاج والتصدير إضافة إلى الصناعة التحويلية في حالة ممتازة، وأن طلبات الاستثمار الجديدة بدأت في التزايد.

وأفاد بأن وباء كورونا أخل بجميع التوازنات في العالم، لافتا إلى أن تركيا أدارت هذه الفترة العصيبة بخبرة ودقة متناهيتين.

وأشار إلى توزيع الحكومة التركية نحو 40 مليار ليرة (5 مليارات دولار) كدعم نقدي لملايين المواطنين، خلال هذه الفترة.

وأوضح أنهم بصدد زيادة الدعم على الاستثمارات في الأبحاث والتطوير، مؤكدا أن ميزانية مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) ستزيد بمعدل 100 بالمائة عام 2021.