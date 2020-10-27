انتعاش أداء المدن والمناطق الصناعية التركية وتفاؤل بالعام 2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن حركة الأسواق بدأت في التعافي اعتباراً من يونيو مع انتعاش الطلب الخارجي على السلع والبضائع التركية، مشدداً على الزيادة التدريجية في أداء المناطق والمدن الصناعية في البلاد.

وقال الوزير في اجتماع مع رجال أعمال محليين في ولاية دنيزلي: "يزداد استهلاك الكهرباء في مناطقنا الصناعية بانتظام كل شهر. وقد تجاوزت العروض في سبتمبر وأكتوبر حقبة ما قبل الوباء".

جاءت تصريحات الوزير بعد مسحٍ أجراه البنك المركزي التركي يوم الاثنين، أظهر أن الصناعة التحويلية في البلاد استخدمت حوالي 75.4% من طاقتها في أكتوبر. كما ارتفع مردود القطاع الشهري بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

وقال الوزير إن الاقتصاد التركي يسلك مساراً إيجابياً بالرغم من التطورات العالمية السلبية، مما يشير إلى نمو في أداء البلاد في الربعين الأخيرين من العام وجهود كبيرة لإنهاء عام 2020 بأقل الأضرار، بالرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا تقلص في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 9.9% مقارنة بالعام السابق بعد أن نما بنسبة 4.4% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأشار "ورانك" إلى ما وصفه بأرقام إنتاج وتصدير "جيدة جدًا"، مؤكداً أن طلبات الاستثمار آخذة في الزيادة في جميع أنحاء البلاد. وقال الوزير: "ارتفع الطلب على الاستثمار في القطاع الصناعي في الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 30% عن العام الماضي". وشدد على ضرورة استغلال هذه الفرصة لأن العلامات التجارية العالمية بدأت في الابتعاد عن الشرق الأقصى. موضحاً أن تركيا تمكنت من إدارة فترة الوباء بطريقة مثالية منذ اليوم الأول من خلال التنسيق السريع واتباع سياسة ديناميكية واستباقية.

واستبشر الوزير بالعام المقبل 2021 بأنه سيكون أقوى بكثير قائلاً: "ميزانيتنا زادت بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق. ما يمكّننا من تحويل المزيد من الموارد إلى حوافز استثمارية وقيام شركات صغيرة ومتوسطة وإنشاء مناطق ومدن صناعية جديدة، وكل ذلك يخدم أهدافنا في نطاق حركة التكنولوجيا الوطنية". مؤكداً أن الحكومة ستقدم المزيد من الدعم للاستثمارات في مجالي البحث والتطوير، حيث أفادت بيانات معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة أن إنفاق تركيا على هذين المجالين قد ارتفع إلى 1.06% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن.