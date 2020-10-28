البنك المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم للعام الحالي والمقبل

رفع البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء توقعات التضخم لنهاية العام لكل من هذا العام والعام المقبل.

وقال محافظ البنك مراد أويصال خلال عرض تقرير التضخم الرابع والأخير للعام، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام في تركيا إلى 12.1٪ لعام 2020 ارتفاعا من 8.9٪ في تقريره السابق.

وقال أويصال إن النسبة ستتراوح بين 11.1٪ و 13.1٪ حتى نهاية العام.

وكان الدافع وراء التعديل التصاعدي هو المسار الأعلى لأسعار الصرف وفجوة الإنتاج وأسعار المواد الغذائية.

كما قام البنك بتعديل التضخم السنوي التصاعدي للعام المقبل إلى 9.4٪ من 6.2٪ قبل أن يستقر إلى حوالي 5٪ على المدى المتوسط.

وقال المحافظ إن المراجعات تستند إلى افتراض أنه لن تكون هناك موجة ثانية من جائحة كورونا.

وكما هو منصوص عليه في البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر، فإن معدل التضخم المستهدف في البلاد هو 10.5٪ هذا العام ، و 8٪ العام المقبل ، و 6٪ في عام 2022.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم السنوي في البلاد في سبتمبر 11.75٪ ، بانخفاض طفيف عن 11.77٪ في الشهر الذي سبقه.