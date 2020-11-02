الصادرات التركية تسجل أعلى معدل شهري خلال أكتوبر

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن الصادرات ارتفعت خلال تشرين الأول / أكتوبر 5.6 بالمائة بقيمة 17 مليارا و333 مليون دولار، مشيرة إلى أنه أعلى معدل تم تسجيله على المستوى الشهري.

وأفادت بكجان في تصريح للصحفيين، الإثنين، أن تركيا ما زالت محافظة على قدرتها التصديرية، وتتقدم بخطى قوية نحو أهدافها، من خلال تسجيل أرقام قياسية تاريخية وجديدة.

وأوضحت أن حجم التجارة الخارجية بلغ خلال أكتوبر 37 مليارا و62 مليون دولار، وأن معدل الصادرات إلى الواردات سجل أعلى رقم لعام 2020 بنسبة 87.9 بالمائة.

وأضافت: "بلغت وارداتنا خلال أكتوبر 19 مليارا و729 مليون دولار، بزيادة 8.5 بالمائة، وشكلت المواد الخام والسلع الاستثمارية 87.8 بالمائة من الواردات".

وأشارت بكجان إلى أن حجم الصادرات التركية خلال أكتوبر يؤكد أن تركيا ستتجاوز مرحلة وباء كورونا بأقل الخسائر، وستكون من بين الدول الأسرع في التعافي.