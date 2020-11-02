تركيا تعتزم بناء ميناء للنقل الإقليمي شرق البحر المتوسط

تستعد تركيا لتوظيف استثمارات عملاقة كجزء من خطتها السنوية، كي تصبح مركز نقل إقليمي وقاري هام، كونها واحدةً من الدول التي تشملها مبادرة الحزام والطريق.

وستقوم الدولة ببناء ميناء رئيسي يعمل كبوابة إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويعتمد على أجور العبور شرق البحر المتوسط. وسيتم تحديد موقع الميناء وتنفيذ أعمال المسح وهيكلة المشروع، العام المقبل، بحسب الخطة السنوية الرئاسية لعام 2021، بالتنسيق بين وزارة النقل والبنية التحتية ووزارة البيئة والتحضر.

وتخطط الدولة أيضاً لزيادة حجم التعاون مع البلدان ذات الصلة بمبادرة الحزام والطريق لتمكين الممر الأوسط الذي يعد جزءاً هاماً من مبادرة الحزام والطريق وذلك بهدف جعله طريقاً أكثر نفعاً لتركيا. كما ستتخذ أنقرة خطوات فعالة لتوفير الخدمات اللوجستية للمبادرات التجارية عبره.

يذكر أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين، من بين أعظم مشاريع التنمية في القرن الحادي والعشرين، وهي تضم أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية.

وفي الوقت نفسه، يقع الممر الأوسط الذي تقوده تركيا، في قلب مبادرة الحزام والطريق التي تربط البلاد بكل من جورجيا وأذربيجان عبر السكك الحديدية، كما يعبر بحر قزوين ويصل إلى الصين عبر تركمانستان وكازاخستان.

وكانت تركيا قد أطلقت مشروع سكة حديد باكو - تبيليسي -قارص كجزء من الممر الأوسط.

وتشمل المشاريع الاستثمارية الأخرى التي نفذتها تركيا كجزء من الممر الأوسط، جسر السلطان "ياووز سليم" فوق مضيق البوسفور، ونفق أوراسيا، وخط مرمراي الحديدي، وجسر 1915 فوق الدردنيل، والطرق السريعة والسكك الحديدية عالية السرعة إضافةً إلى المحاور اللوجستية والبنية التحتية للاتصالات.

في غضون ذلك توشك أعمال البنية التحتية في الميناء الجديد الواقع في منطقة "فيليوس" التابعة لولاية زونغولداك الشمالية على الانتهاء بحلول العام المقبل.

وتضم منطقة ميناء "فيليوس" وهو ثالث أكبر ميناء في تركيا، منطقة صناعية مترامية الأطراف تجعل المشروع من بين أعلى الأعمال الممولة في برنامج الاستثمار الحكومي.

ويعتبر ميناء "فيليوس" المتربع على مساحة 23 مليون متر مربع، ميناء الممر الممتد من ولاية قونية الوسطى إلى ولاية هاطاي الواقعة قرب الحدود الجنوبية للبلاد، والمطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وسيتم وفقاً للخطة السنوية لعام 2021، إنشاء خط حديدي بين مطار إسطنبول الكبير الذي افتتح حديثاً في الجانب الأوروبي، ومطار "صبيحة غوكجان" على الجانب الآسيوي من المدينة، بهدف جعلها مركزاً إقليمياً للشحن الجوي الدولي.

وسيشكل مشروع السكك الحديدية مع وصلات المطارات وخط مرمراي الحديدي الذي يبدأ من مدينة "غيبزة" وينتهي في منطقة "حلقلي" أحد أهم وصلات الجزء الأوروبي من طريق الحرير الذي يمر عبر تركيا.