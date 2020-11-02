نمو النشاط الصناعي التركي في أكتوبر للشهر الخامس على التوالي

أظهر مسح اليوم الاثنين نمو القطاع الصناعي التركي في أكتوبر/تشرين الأول للشهر الخامس على التوالي، إذ شهدت طلبيات التوريد والإنتاج زيادات قوية بفضل تعافي الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 53.9 في أكتوبر/تشرين الأول من 52.8 في سبتمبر/أيلول، بحسب بيانات المسح المقدمة من غرفة صناعة إسطنبول وآي.إتش.إس ماركت، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتسارع معدل خلق الوظائف ليسجل أقوى وتيرة في نحو ثلاث سنوات، إذ تتوسع الشركات في أحجام الإنتاج لمواكبة الطلبيات الجديدة.

وتراجعت مخزونات مستلزمات الإنتاج نظرا لاستعمالها في العملية التصنيعية وبسبب صعوبات في تدبير المواد، حيث أشارت الشركات إلى تأخيرات في عمل سلاسل الإمداد عند استيراد المدخلات من الخارج.

لوحظ أيضا زيادات قوية في تكاليف مستلزمات التصنيع وأسعار المنتجات بسبب تراجع الليرة التركية في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاديات في آي.إتش.إس ماركت، "واصلت الشركات زيادة مستويات التوظيف لدعم الإنتاج، مما ينبئ بحالة من الثقة في أن التعافي مستدام. في الواقع، أصبحت آي.إتش.سي ماركت تتوقع تراجع الإنتاج الصناعي بما لا يزيد على 0.8 بالمئة على مدار 2020.

"هذه الصورة الإيجابية تأتي رغم الأداء الضعيف للعملة الذي يتسبب في تنامي الضغوط التضخمية."