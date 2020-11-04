صادرات السفن واليخوت التركية ترتفع 25.3 بالمئة في 10 أشهر

حققت صادرات السفن واليخوت التركية، زيادة بمقدار 25.3 بالمئة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، جاء قطاع صادرات السفن التركية، في مقدمة قطاعات التصدير، في الأشهر العشر الأولى من العام.

وأضافت المعطيات أن قيمة صادرات السفن بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، بلغت 963 مليون و627 ألف دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي، 768 مليون و969 ألف دولار.

ونالت إسطنبول نصيب الأسد بين 33 مدينة تركية تقوم بتصدير منتجاتها من السفن، بقيمة صادرات وصلت 636 مليون و386 ألف دولار، ما نسبته 66 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.

وجاءت يالوفا ثانية بـ 246 مليون و691 ألف دولار، ثم إزمير بـ29 مليون و234 ألف دولار، تليها بورصة بـ27 مليون و742 ألف دولار.

وحلت النرويج في مقدمة الدول المستوردة خلال الفترة المذكورة، بـ213 مليون و989 مليون دولار، تليها جزر مارشال بـ176 مليون و336 ألف دولار، ثم مالطا بـ66 مليون و587 ألف دولار، تليها لوكسمبورغ بـ50 مليون و893 ألف دولار.