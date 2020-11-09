دراسات تؤكد أن إصلاح النظام الغذائي العالمي هو السبيل الوحيد لحل أزمة المناخ

أكدت نتائج الدراسات التي أجراها العلماء مؤخراً أن الكوكب الأزرق لا يمكنه إبقاء الاحترار العالمي في أدنى مستوياته التي تعتبر آمنة نسبياً، ما لم يغير البشر أنماطهم الغذائية، مع التشديد على عدم اقتصار هذه الأنماط على الشكل النباتي البحت.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "العلوم" الشهيرة الخميس، قام علماء أمريكيون وبريطانيون بدراسة خمسة أنواعٍ من الإصلاحات الواسعة للنظام الغذائي وحسبوا مقدار مكافحتها للاحترار. فوجدوا أن اتباع أقساطٍ متوازنة من الإصلاحات الخمسة يمكن أن يحقق الغرض المرجو من خفض درجات حرارة الكوكب أو الإبقاء عليها بمستوى مقبول، أكثر بكثير من حصر الطعام في قائمة النباتات والخضراوات فقط.

ووجدت الدراسة أنه إذا استمر النظام الغذائي العالمي في مساراته الحالية فسوف ينتج ما يقرب من 1.5 تريليون طن من غازات الاحتباس الحراري على مدار الثمانين عاماً القادمة، نتيجة تحلل الأسمدة وسوء إدارة التربة ومخلفات الطعام، مما يتسبب بدرجات حرارة أعلى من الدرجات المحددة في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وقال البروفيسور "جيسون هيل" أستاذ هندسة النظم الحيوية بجامعة "مينيسوتا" الأمريكية وباحث مشارك: "لا يتعين على سكان العالم كلهم أن يتخلوا عن أكل اللحوم من أجل تحقيق الأهداف المناخية، لكن بإمكاننا أن نأكل أطعمة أفضل وأكثر صحة ونحسن طريقة زراعة مأكولاتنا. والأهم من ذلك أن نتوقف عن هدر كميات كبيرة من الطعام".

وخلصت الدراسة إلى خمسة سبل من شأنها أن تخفض الاحترار العالمي أو تبقيه ضمن المستويات المقبولة أولها أن التحول شبه الكامل إلى نظام غذائي غني بالنباتات حول العالم يمكن أن يخفض ما يقرب من 720 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري.

وأن البشر إذا التزموا بتناول السعرات الحرارية المناسبة لأجسامهم وأعمارهم، والتي تقدر بحوالي 2100 سعرة حرارية يومياً للبالغين، فسيؤدي ذلك إلى خفض ما يقد بـ 450 مليار طن من الانبعاثات الضارة.

وفي حال استهلكت الزراعة كميات أقل من الأسمدة وتمت إدارة التربة بشكل أفضل مع اتباع دورات تعاقب المحاصيل المنتجة للآزوت، فسيختفي حوالي 600 مليار طن من هذه الغازات. إضافةً لاستخدام تطبيقات علم الوراثة لزيادة المنتجات الزراعية التي تحقق خفض ما يقرب من 210 مليار طن أيضاً.

وأخيراً إذا تحول الناس إلى هدر كمياتٍ أقل من الطعام سواء على أطباقهم أو في المطاعم أو من خلال إيصاله للبلدان الفقيرة، فسيؤدي ذلك إلى القضاء على ما يقرب من 400 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري.

وصرح العلماء أن تطبيق هذه التوصيات الخمسة لو تم بشكل جزئي فقط، فإن الانبعاثات ستنخفض بمقدار 940 مليار طن تقريباً. ووجدت الدراسة أن هذه التوصيات إلى جانب خفض انبعاثات الوقود الأحفوري، ستعطي العالم فرصة حقيقية لمنع 0.5 إلى 1.3 درجة أخرى من الاحترار، وهو ما تهدف إليه اتفاقية باريس.

قال الباحث "هانز أوتو بويرتنر" الذي يقود اللجنة العلمية للأمم المتحدة التي تبحث في تأثيرات تغير المناخ العالمي، إن الدراسة منطقية في تحديد المسارات العديدة لتحقيق التخفيضات المطلوبة للانبعاثات.

وأضاف: "هناك العديد من الابتكارات الممكنة لوقف هدر الطعام وكذلك وقف الممارسات غير المستدامة مثل قطع الغابات الاستوائية لإنتاج فول الصويا وتصديره كعلف حيواني. لكننا لا يمكن أن نتجاهل أهمية تقليل استهلاك اللحوم إلى مستويات مستدامة".

وقال "هيل" إن اتباع نظام غذائي معتدل يحتوي على كميات أقل من اللحوم والدهون الحيوانية، جنباً إلى جنب مع الخضار والفاكهة والبقوليات والحبوب، من شأنه أن يجعل الناس أكثر صحة.

وأكد "زيك هاوس فاذر" مدير قسم المناخ في معهد "بريك ثرو" بالقول: "إقناع العالم كله بأن يصبح نباتياً عملية شبه مستحيلة، لكن هذه الأبحاث توضح أن مزيجاً من الحلول السلوكية والتكنولوجية المختلفة يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً."

وقال "هيل" بالرغم من أن معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم تأتي من حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي، إلا أن ربع إلى ثلث هذه الغازات يأتي من الزراعة.

أما "جون روي بورتر" أستاذ الزراعة بجامعة "مونبلييه" الفرنسية، فقد عارض هذه الدراسة مؤكداً أن بعض الأرقام المتعلقة بنسب الانبعاثات الواردة في ورقة "هيل" تمت مضاعفتها، معرباً عن قلقه بالقول: "المستفيدون الحقيقيون من مثل هذه النتائج هم منتجو الوقود الأحفوري الذين يمكنهم تحويل الانتباه من آبار النفط إلى حقول المزارعين".