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وزيرة التجارة التركية: سنعزز مكانتنا في النظام العالمي بعد كورونا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 09.11.2020 14:51
آخر تحديث في 09.11.2020 14:54
وزيرة التجارة التركية: سنعزز مكانتنا في النظام العالمي بعد كورونا

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن بلادها ستعزز دورها التجاري والاقتصادي في النظام العالمي الجديد ما بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال افتتاح فعاليات المعرض الافتراضي الأول "ساها إسطنبول" (SAHA Istanbul) للصناعات الدفاعية التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونوهت بكجان أن تركيا أظهرت مقاومة كبيرة أمام الجائحة، بفضل أدائها التجاري القوي.

ولفتت إلى أن معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير إلى أن تركيا في مصاف الدول الأقل تأثرا بالجائحة بعد الصين وكوريا الجنوبية، بين دول المنظمة في 2020.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية التركية يزداد تطورا يوما بعد يوم، وهو من القطاعات الرائدة في الصادرات المعتمدة على التكنولوجيا ذات القيمة المضافة العالية.

ولفتت بكجان إلى أن الصناعات الدفاعية حققت صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار العام الماضي.

وأشارت إلى أن حجم صادرات القطاع بلغ 1.6 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 10.4 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم الظروف الناجمة عن جائحة كورونا.

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