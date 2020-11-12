تركيا تطلق برنامج "الخطوة الأولى للتصدير في 81 ولاية"

أطلقت وزارة التجارة التركية، الخميس، برنامجاً لتشجيع التصدير تحت شعار "الخطوة الأولى للتصدير في 81 ولاية".

وأوضحت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في اجتماع بإسطنبول، أن البرنامج يهدف لزيادة وتنويع صادرات البلاد.

وأضافت أن البرنامج سيمنح فرصة لجميع الشركات في كافة أنحاء الولايات التركية، فرصة التصدير.

وأشارت إلى أن عدد المصدرين الأتراك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زاد بنسبة 5.8 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ 43 ألف مصدِّر.

وشددت على أهمية مشاركة المزيد من الشركات المختصة في قطاع الصناعة بعمليات التصدير، مشيرة أن 8.7 بالمئة من الشركات العاملة في القطاع الصناعي شاركت في التصدير العام الماضي.

وأكدت أن وزارتها تسعى لدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في عمليات التصدير عبر البرنامج الجديد.

وتابعت قائلة: "عندما فكرنا في إعداد هذا البرنامج، قمنا بإجراء دراسة دقيقة للأمثلة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيرلندا ودول أخرى، واستخلصنا من هذه الأمثلة الجوانب الأفضل".

وأردفت: "هذا البرنامج سيساهم في ذات الوقت في زيادة صادرات تركيا من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وسنبدأ بتطبيقه مبدئيا في ولايات أضنة وقهرمان مرعش وقونية ومانيسا وسامصون".

وأشارت إلى الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة التركية للراغبين في الانضمام إلى قطاع التصدير، مبينة أن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة في هذا الخصوص.