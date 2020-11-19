الليرة التركية وبورصة إسطنبول تصعدان بعد قرار رفع الفائدة

صعدت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، كما ارتفعت بورصة إسطنبول، الخميس، بعد إعلان البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة بـ 475 نقطة أساس، من 10.25 إلى 15 بالمئة.

وأكد المركزي في بيان له اليوم، أنه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم، حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة.

وبعد قرار المركزي، صعدت الليرة التركية إلى 7.6 أمام الدولار الأمريكي الواحد، ارتفاعا من 7.7 ليرة في ختام جلسة أمس الأربعاء.

وكانت الليرة سجلت مستوى متدنيا عند 8.5 ليرات للدولار في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تعاود الصعود، بفعل قرارات شملت تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ووزير للخزانة.

في نفس الاتجاه، تحول المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول، إلى الصعود بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، بأكثر من 4 نقاط مئوية.

وبعد أن سجل تراجعا طفيفا في بداية التعاملات، الخميس، صعد المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول (BIST 100) بنسبة 0.84 بالمئة إلى 1306.4 نقاط.