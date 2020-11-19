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المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 15 بالمئة

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 19.11.2020 14:11
آخر تحديث في 19.11.2020 14:58
المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 15 بالمئة

أعلن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة من 10.25 إلى 15 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان صدر الخميس، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في العاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أنه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس، من 10.25 إلى 15 بالمئة، لإعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الليرة.

وأكد أنه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "إنشاء بيئة تضخم منخفضة بشكل دائم سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي".

وأشار إلى أن القيود الجزئية المفروضة بسبب كورونا تزيد من حالة عدم اليقين في النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع الخدمات.

وشدد على أن المركزي التركي سيحقق هدفه الرئيسي في الحفاظ على استقرار الأسعار واستمراريته من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة.

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