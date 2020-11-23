اقتصاد.. تأجيل قمة "أولوداغ الاقتصادية" التاسعة إلى نوفمبر 2021

أعلنت مجموعة مجلة "دوغان بوردا" التركية تأجيل تنظيم قمة "أولوداغ الاقتصادية" إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل بسبب تدابير مكافحة كورونا.

وأوضحت المجموعة في بيان الاثنين، أنهم قرروا تأجيل فعاليات القمة الاقتصادية التاسعة إلى نوفمبر 2021، حفاظاً على سلامة وصحة الضيوف والمتحدثين وشركاء الأعمال المشاركين في القمة.

وأشارت إلى أن القمة تنظم بالتعاون مع ولاية بورصة (شمال غرب) ومجلات "كابيتال" و"إكونوميست" و"ستارت أب".

وذكرت أن وزارة الصحة التركية تراقب مرحلة تفشي الجائحة بأهمية بالغة منذ البداية، مشيرة إلى أهمية التزام الأفراد والمؤسسات بتدابير مكافحة الجائحة.

ولفتت إلى مشاركة أكثر من 1500 شخصا في القمة المرتقبة، والمحافظة على الأنشطة والمحتوى المخطط له.

وأعربت عن أملها في التغلب على الجائحة التي تصيب العالم، بدعم وزارة الصحة التركية والوزارات الأخرى وتعاون جميع المواطنين.

وتناقش القمة العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد التركي والعالمي، وكيفية بناء استراتيجيات اليوم والغد الاقتصادية، بالإضافة إلى تناول مواضيع أخرى، مثل الأساليب المصرفية الجديدة والمستجدات في التكنولوجيا، والنمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.