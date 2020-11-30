ارتفاع الصادرات التركية 5.6 بالمئة في أكتوبر

ارتفعت الصادرات التركية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، لتبلغ 17 مليارا و329 مليون دولار.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، الاثنين، ارتفاع الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 8.4 بالمئة، لتبلغ 19 مليارا و703 مليون دولار.

وارتفع العجز التجاري في أكتوبر بنسبة 34.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ مليارين و374 مليون دولار.

وتراجعت الصادرات بنسبة 9.1 بالمئة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني- أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، لتبلغ 135 مليارا و617 مليون دولار.

أما الواردات فارتفعت بنسبة 2.2 بالمئة خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 175 مليارا و888 مليون دولار.

وبلغت حصة الصناعات التحويلية من الصادرات في أكتوبر 94.8 بالمئة، فيما بلغت حصة الزراعة والثروة المائية 3.3 بالمئة، وحصة قطاع التعدين 1.5 بالمئة.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من تركيا في أكتوبر الماضي، بمليار و620 مليون دولار، تلتها بريطانيا بمليار و495 مليون دولار، ثم العراق بـ966 مليون دولار.