تراجع الصادرات التركية 0.9 في المئة في نوفمبر

بلغت قيمة الصادرات التركية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 16 مليارا و88 مليون دولار، مسجلة تراجعا 0.95 في المئة عن المدة نفسها من 2019.

وأوضحت بيانات وزارة التجارة، الأربعاء، أن تأثر اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالموجة الثانية لجائحة كورونا، أثر على صادرات تركيا إلى أوروبا، أهم أسواقها.

وأشارت إلى ارتفاع الواردات بنسبة 16.07 بالمئة، لتبلغ 21 مليارا و158 مليون دولار، كما ارتفع حجم التجارة الخارجية 8.05 بالمئة، ليصل 37 مليارا و246 مليون دولار.

أما عجز التجارة الخارجية فبلغ 5 مليارات و71 مليون دولار، محققا زيادة بنسبة 155.37 بالمئة.

وذكرت أن صادرات مواد الخام والسلع الوسيطة بلغت 7 مليارات و242 مليون دولار، تلتها السلع الاستهلاكية بقيمة 6 مليارات و690 مليونا، والسلع الاستثمارية بمليارين و37 مليونا.

وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 6.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت رغم تأثيرات جائحة كورونا.

وأفادت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الاثنين، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 22.6 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققة تريليونًا و419 مليارا و483 مليون ليرة (نحو 181 مليارا و593 مليون دولار).