وزير الخزانة والمالية التركي: نعمل جاهدين لتقليل آثار التضخم على المواطنين

أكد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان، أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لتقليل آثار التضخم المرتفع على المواطنين.

وأوضح الوزير في تغريدة عبر تويتر، الخميس، أن التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغ 14.03 بالمئة، متجاوزا التوقعات نتيجة تأثيرات ارتفاع أسعار الغذاء والنفط، وتغير سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وأضاف "نعمل بكل قوتنا لتقليل آثار التضخم المرتفع على مواطنينا، وسنستخدم أدوات السياسة النقدية والمالية بشكل منسق لإدارة التوقعات التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 2.3 بالمئة، ليبلغ التضخم 14.03 بالمئة على أساس سنوي.