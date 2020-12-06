قطر وتركيا تصدران أول تقرير حول علاقات الاستثمار

تنظم قطر وتركيا، الإثنين، ندوة افتراضية، لإصدار أول تقرير مشترك، حول علاقات الاستثمار الثنائية بينهما.

ويعقد مكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية، ندوة، لإصدار تقرير يسلط الضوء على المعالم الرئيسية للتعاون المتبادل بين المؤسستين.

وتأتي الفعالية بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم، في الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، التي عقدت في الدوحة، عام 2019، بين الهيئات المعنية بالاستثمار في البلدين.

وسيتم خلال الندوة استعراض قصص النجاح لإظهار القيمة التي حققها المستثمرون في كل من البلدين.

ومن المقرر أن يشارك في الفعالية عدد من المسؤولين الأتراك والقطريين رفيعي المستوى، المعنيين بالاستثمار.

وتُعد تركيا وقطر شريكين استراتيجيين يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وشهدت العلاقات الثنائية تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة بكافة المجالات.

تجدر الإشارة أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/ كانون الأول من العام التالي.

ومنذ عام 2015 انعقدت 5 دورات للجنة بالتبادل بين البلدين، عقدت الثانية في طرابزون بتركيا 2016، والثالثة بالدوحة 2017، والرابعة في إسطنبول 2018، والخامسة في الدوحة 2019.