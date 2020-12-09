الذهب ينزل عن ذروة أسبوعين مع صعود الأسهم بفضل اللقاح

تراجعت أسعار الذهب عن ذروة أسبوعين اليوم الأربعاء فيما دفعت تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.7 بالمئة إلى 1858.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1875.07 دولار أمس الثلاثاء، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1864 دولارا.

وقال هارشال باروت من ميتلز فوكاس "التحرك في الأسواق العالمية يتأرجح بين تفاؤل مدفوع باللقاح وآمال بتحفيز مالي أمريكي، لذا فإن معنويات المخاطرة إيجابية".

وارتفعت الأسهم العالمية اليوم الأربعاء بعد أن بدأت بريطانيا حملة تطعيم لمواطنيها ضد الفيروس بينما أعلنت جونسون آند جونسون أنها ستصل إلي نتائج تجارب متقدمة للقاح في وقت مبكر عما كان متوقعا.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات المقرر انعقاده على مدى يومين الأسبوع القادم استقاء لمؤشرات بشأن الاتجاه الذي من المرجح أن تأخذه السياسة النقدية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.1 بالمئة إلى 24.28 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1026.36 دولار وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2307.09 دولار.