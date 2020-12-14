انكماش القطاع الخاص غير النفطي بدبي مع تدهور الثقة بقطاع الأعمال

أظهر مسح اليوم الاثنين أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في دبي انكمشت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ هبطت جائحة كورونا بمعنويات الأعمال إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بدبي المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 49.0 في نوفمبر/تشرين الثاني من 49.9 في أكتوبر/تشرين الأول منخفضا عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش ليتوقف اتجاه الصعود الذي شهده الربع الثالث من السنة.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي لدى آي.إتش.إس "كان تجدد انخفاض الإنتاج وتباطؤ نمو المبيعات جليا في القطاع الخاص غير النفطي في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني، لتبرز إمكانية حدوث تراجع اقتصادي شديد جراء الجائحة".

وتابع "ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإمارات وعالميا، مما يجعل الشركات غير واثقة من كيفية تأثير القيود على الأعمال الجديدة في المستقبل القريب".

وانكمش المؤشر الفرعي للإنتاج للمرة الأولى منذ مايو/أيار ونزل إلى 46.4 في نوفمبر/تشرين الثاني من 50.6 في أكتوبر/تشرين الأول، متراجعا إلى أضعف مستوى له منذ يونيو/حزيران.

وتراجعت ثقة الشركات إلى أقل مستوى منذ بدء جمع البيانات في 2012، لتسجل 49.6، مقارنة مع 50.6 في أكتوبر/تشرين الأول، وذاك أيضا مستوى قياسي منخفض.

واستمر انكماش التوظيف سعيا لخفض التكاليف، لكن بأبطئ وتيرة منذ بدء التراجع الاقتصادي.

وقال أوين "بيد أن تضررا محتملا للطلب نتيجة تراجع أعداد العملاء أو تجدد إجراءات العزل يمكن أن يؤدي لانتكاسة أخرى للتوظيف على المدى القصير".