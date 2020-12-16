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إعادة تشغيل خط قطار الشحن بين إسطنبول وإسلام أباد مطلع عام 2021

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 16.12.2020 10:06
آخر تحديث في 16.12.2020 10:08
قطار الشحن الذي يربط بين تركيا والصين IHA قطار الشحن الذي يربط بين تركيا والصين (IHA)

أعلنت "منظمة التعاون الاقتصادي" إعادة تشغيل خط قطارات الشحن لنقل البضائع بين مدن إسطنبول وطهران وإسلام أباد، مطلع عام 2021.

جاء ذلك في الاجتماع العاشر لوزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي، الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ودعا وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو في كلمته خلال الاجتماع لإزالة كافة العقبات أمام نقل البضائع بين الدول الأعضاء.

وتضم "منظمة التعاون الاقتصادي" 10 دول هي: تركيا، أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران، باكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزيا وكازاخستان.

وتهدف المنظمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الأعضاء، وتوجد أمانتها العامة وقسمها الثقافي في طهران، بينما يقع المكتب الاقتصادي في تركيا، أما المكتب العلمي فمقره باكستان.

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