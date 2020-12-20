البنك المركزي الإيراني يستكمل عملية دمج 4 مصارف تحت مظلة مصرف واحد

أعلن البنك المركزي الإيراني، الأحد، إكمال عملية دمج 4 مصارف تابعة للجيش والحرس الثوري، تحت مظلة مصرف "سبه" (سيباه) الحكومي.

ومصرف سبه أو (سيباه) أول بنك إيراني تأسس عام 1925، وله فروع في باريس وفرانكفورت وروما ولندن.

وفي بيان عبر انستغرام، أكد رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، أن عملية الدمج اكتملت مع دمج مصرف "أنصار" (التابع للحرس الثوري) تحت مظلة مصرف "سبه".

وأضاف همتي أن الهدف من عملية الدمج تنظيم الجهاز المصرفي في البلاد.

وأكد أن "عملية دمج بنكي مهر اقتصاد وحكمة إيرانيان (تابعان للحرس الثوري)، وبنك قوامين (تابع لقوات الشرطة)، ومؤسسة كوثر الائتمانية، اكتملت تحت مظلة مصرف سبه، قبل أيام".

وخلال زيارته إلى البنك المركزي في فبراير/ شباط 2019، صرح الرئيس حين روحاني حسن روحاني أن البنوك التابعة للقوات المسلحة ستندمج تحت سقف واحد.

وانتشرت شائعات في وسائل الإعلام الإيرانية، بأن بعض البنوك ومؤسسات الائتمان بالبلاد وصلت إلى مرحلة الإفلاس.

وفي 2007، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مصرف سبه في قائمة العقوبات بسبب البرنامج النووي الإيراني، ثم عادت ورفعت العقوبات عنه في 2016، مع توقيع طهران على اتفاق حيال برنامجها النووي مع عدد من الدول الغربية.

إلا أن خروج واشنطن من اتفاق البرنامج النووي الإيراني من جانب واحد، جاء بعقوبات أمريكية مجددا إلى 70 مؤسسة مالية إيرانية بينها مصرف سبه.