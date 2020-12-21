تركيا تستعد لتصدير 320 حافلة إلى أذربيجان في 2021

تعتزم شركة "بي إم سي/ BMC" التركية لصناعة المركبات التجارية، تصدير 320 حافلة إلى أذربيجان خلال العام المقبل.

وتأتي صادرات الحافلات التركية إلى باكو في إطار اتفاقية أبرمت بين شركة "بي إم سي BMC"، ووكالة باكو للنقل "بي إن إيه"، خلال زيارة قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أذربيجان في وقت سابق من الشهر الحالي.

وذكر مراسل الأناضول، الاثنين، أن وفدا من وكالة "بي إن إيه" الأذربيجانية زار خلال الأيام الماضية، مرافق شركة "بي إم سي" بولاية إزمير التركية (غرب).

وأضاف أن الوفد الأذربيجاني اطلع عن كثب على الحافلات التي سيستوردها من الشركة التركية.

وحافلات "BMC" حائزة على جائزة أفضل تصميم في أوروبا، وتنتج بتقنية متقدمة موفرة أعلى درجات الأمان والراحة للسائق والركاب.

وبفضل قدرتها العالية على المناورة، توفر هذه الحافلات سهولة النقل حتى في أضيق شوارع المدينة.

كما تتميز بأنها صديقة للبيئة لأنها تعمل على الغاز الطبيعي المضغوط (CNG).