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قطار التصدير التركي الثاني يغادر إلى الصين

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.12.2020 12:55
عمليات تجهيز القطار الثاني الأناضول عمليات تجهيز القطار الثاني (الأناضول)

انطلق قطار التصدير التركي الثاني إلى الصين مساء الأحد، وفق ما أعلنت وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، صباح الاثنين.

ويتكون قطار الشحن من 42 مقصورة، وهو بطول 770 مترا، ويحمل بضائع مصدرة من تركيا إلى الصين.

وفي 4 ديسمبر/كانون أول الجاري، انطلقت أول رحلة مباشرة للقطار إلى الصين، وجرت مراسم توديعه بمحطة "كازلي جيشمه" في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بحضور عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم وزير المواصلات والبنية التحتية.

وسيقطع القطار 8693 كيلومتراً في غضون 12 يوما، عبورا بقارتي أوروبا وآسيا، وبحري مرمرة وقزوين، ودول تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، ثم الصين.

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