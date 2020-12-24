البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 17 بالمئة

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع أسعار الفائدة من 15 إلى 17 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، برئاسة محافظه ناجي آغبال، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أنه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 15 إلى 17 بالمئة، وإجراء تشديد نقدي قوي بهدف السيطرة على توقعات التضخم بالنظر إلى الهدف المتوقع لنهاية 2021.

وأشار إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي رغم التطورات الإيجابية المتعلقة بلقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن بيانات الدخل القومي ومعطيات الربع الأخير، تشير إلى مسار قوي في النشاط الاقتصادي، إلا أن القيود المفروضة بسبب العدد المتزايد في الإصابات تخلق حالة من عدم اليقين في النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع الخدمات.

وشدد البيان على أن المركزي التركي سيواصل موقفه النقدي في الفترة المقبلة مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة على التضخم، إلى أن تتشكل مؤشرات قوية تدل على تراجع التضخم واستقرار الأسعار.