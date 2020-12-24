صقاريا التركية تصدر 172 ألف مركبة خلال 11 شهراً

بلغت صادرات ولاية صقاريا شمال غرب تركيا من السيارات والمركبات 172 ألفا و766، بعائدات 3 مليارات و477 مليون دولار، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري.

وبحسب معطيات رابطة صناعة السيارات التركية، فقد صدرت صقاريا منتجاتها (بجانب السيارات) إلى 150 بلدا و10 مناطق حرة خلال الفترة نفسها.

وأضافت أن إجمالي قيمة صادرات الولاية بلغت 3 مليارات و887 مليونا و641 ألف دولار.

وأوضحت أن قطاع السيارات والمركبات استحوذ على حصة الأسد من صادرات صقاريا، حيث بلغت قيمتها 3 مليارات و477 مليونا و248 ألف دولار في 11 شهرا.

وأشارت إلى أن صقاريا أنتجت 18.9 بالمئة من إجمالي إنتاج تركيا من السيارات، بواقع 670 سيارة في اليوم خلال الفترة المذكورة.