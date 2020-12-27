وزيرة التجارة التركية تبدي رغبة بلادها في توقيع اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إنهم يتابعون تطورات المفاوضات التجارية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بهدف توقيع أنقرة اتفاق تجارة حرة مع لندن.

جاء ذلك في بيان للوزارة، الأحد، عقب الاجتماع الـ19 للمجلس الاستشاري لوزارة التجارة للعام الجاري، برئاسة بكجان، عبر تقنية "فيديو كونفرنس".

وأفادت الوزيرة في كلمتها، إنهم يتابعون تطورات التوصل إلى اتفاق ما بعد "بريكست"، حتى تتمكن تركيا من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا.

وأوضحت قائلة "مع استكمال المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، سنتمكن من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، لذلك نتابع المفاوضات لحظة بلحظة"

وأضافت أنها تقوم بالعديد من الاتصالات رفيعة المستوى والاجتماعات الفنية حول هذا الموضوع.

وأردفت "في الواقع مشروع اتفاقيتنا جاهز، لم نتمكن من توقيعه قبل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

وتابعت "نحن الآن نراقب التطورات ونواصل العمل بطريقة متزامنة مع كلا الجانبين، هدفنا هو توقيع هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن".

والخميس، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد "بريكست"، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من التكتل الأوروبي في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبموجب الاتفاق، سيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، كما يضمن للطرفين استمرار حركة التجارة والبضائع دون تعريفات أو حصص.

وتعهد كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، مساء الخميس، أن تقف بروكسل إلى جانب الصيّادين الأوروبيين بعد مغادرة بريطانيا التكتل.