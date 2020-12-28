بريطانيا: توقيع أول اتفاقية تجارة حرة مع تركيا بعد اتفاق بريكست

أعلنت وزارة التجارة البريطانية، الإثنين، أن لندن وأنقرة ستوقعان غدا الثلاثاء، اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن بريطانيا ستوقع أول اتفاقية تجارة حرة لها مع تركيا بعد توصل لندن إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، التي قالت إن اتفاقية أنقرة ولندن تهدف في المرحلة الأولى إلى الحفاظ على العلاقات التجارية القائمة بين البلدين.

وأضافت أن الاتفاقية ستمنح الثقة لآلاف العاملين في بريطانيا بقطاعات التصنيع والسيارات وحديد الصلب.

وتابعت: "نتطلع الآن إلى العمل على اتفاقية تجارية مفصلة بين المملكة المتحدة وأنقرة في المستقبل القريب".

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وبريطانيا يناهز 19 مليار جنيه استرليني.

والخميس، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد "بريكست"، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

وبموجب الاتفاق، سيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، كما يضمن الاتفاق للطرفين استمرار حركة التجارة والبضائع دون تعريفات أو حصص.