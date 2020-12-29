الليرة التركية تواصل الصعود مسجلة أعلى مستوى منذ 3 سبتمبر

ارتفعت الليرة التركية بما يقرب من واحد بالمئة مقابل الدولار اليوم الثلاثاء لتلامس أعلى مستوياتها منذ الثالث من سبتمبر/ أيلول.

ويأتي هذا الصعود استكمالاً لسلسلة المكاسب التي أعقبت رفع البنك المركزي بالبلاد سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي.

وبلغت الليرة 7.38 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 10:10 بتوقيت جرينتش في تعاملات باهتة بسبب عطلات نهاية العام، غير أنها لا تزال تقل 19 بالمئة عن مستواها في نهاية العام الماضي.

ورفع البنك المركزي يوم الخميس الماضي سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع – وهو معدل الفائدة الرئيسي – إلى 17 بالمئة من 15 بالمئة.