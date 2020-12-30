بيتكوين تقترب من كسر حاجز الـ 30 ألف دولار

كسرت العملة الافتراضية الأبرز "بيتكوين"، مجددا، السعر التاريخي الأعلى السابق المسجل أول أمس الإثنين، مع استمرار تزايد الطلب العالمي على العملات الافتراضية.

وبلغ سعر وحدة بيتكوين في التعاملات المبكرة الأربعاء، 28.5 ألف دولار أمريكي صعودا من تعاملات أمس الثلاثاء البالغة 27.9 ألف دولار، وتتجه صوب حاجز 30 ألف دولار.

ووجد مستثمرون في العملات الافتراضية أداة استثمارات مجدية، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار التي شكلت على مدى الشهور الثمانية الماضية، ملاذا آمنا للمتعاملين بفعل فيروس كورونا.

وصعد سعر بيتكوين بنسبة 295 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعا من 7208 دولارات للوحدة الواحدة في ختام جلسات 2019.

وبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر، في السوق العالمية حتى صباح اليوم 18.585 مليون وحدة من أصل 21 مليونا، هو إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.

وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى تعاملات الأحد الصباحية 528.3 مليار دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.