وزير الخزانة التركي: مصممون على المنافسة في الاقتصاد العالمي

أكد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، أن بلاده مصممة على أن تغدو دولة قوية ومنافسة في الاقتصاد العالمي بعد فترة وباء كورونا.

جاء ذلك في رسالة نشرها عبر حسابه في "تويتر" الخميس، مهنئا الشعب التركي بمناسبة العام الجديد.

وقال ألوان في تغريدته "نواصل بحزم على أن نغدو دولة قوية ومنافسة في الاقتصاد العالمي بعد فترة وباء كورونا".

وأضاف "سننفذ بسرعة إصلاحات هيكلية واقتصادية، وسنخرج من المرحلة بشكل أقوى من خلال اتباع سياسات شفافة يمكن التنبؤ بها وتتناسب مع المعايير الدولية".

وذكر أن عام 2020، شهد أكبر أزمة صحية عالمية في التاريخ الحديث، تسببت في إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي وزاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وتمنى الوزير التركي أن يكون 2021 عام نجاح كبير، يجلب معه السلام والصحة والسعادة لتركيا وشعبها والبشرية جمعاء.