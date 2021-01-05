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البنك الدولي يعدل توقعاته إيجابا لنمو الاقتصاد التركي بنسبة 0.5 %

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 05.01.2021 22:54
آخر تحديث في 05.01.2021 23:48
البنك الدولي يعدل توقعاته إيجابا لنمو الاقتصاد التركي بنسبة 0.5 %

عدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2020، متوقعا أن يحقق نموا بنسبة 0.5%.

جاء ذلك في تقرير نشره البنك الدولي، الثلاثاء، حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير، أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 0.5 % في عام 2020، عوضا عن توقعات سابقة بانكماشه بنسبة 3.8 %.

وذكر التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 4.5 % في 2021، و5 % في 2022.

وسبق أن توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد التركي في عام 2020، بنسبة 3.8 %، وأن ينمو بنسبة 5 % في 2021.

كما سبق أن توقع أيضا انكماش العديد من الاقتصادات حول العالم، حيث توقع انكماشا بنسبة 7 % في الاقتصادات المتقدمة في 2020، على أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2021.

واليوم، عدل التقرير توقعاته للاقتصادات المتقدمة بانكماش بنسبة 5.4 % في 2020، ونموا بنسبة 3.3 % 2021، و3.5 % في 2022.

ويرى التقرير أن اقتصادات الدول النامية ستنكمش بنسبة 2.6 % في 2020، وأن تنمو بنسبة 5 % في 2021، و4.2 % في 2022.

وتوقع البنك الدولي انتعاشا في الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، والتحسن التدريجي في التجارة والاستهلاك وزيادة الثقة.

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