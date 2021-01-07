بتكوين تتخطى حاجز الـ 40 ألف دولار

اخترقت العملة الرقمية بتكوين اليوم الخميس حاجز الـ 40 ألف دولار، لأول مرة في تاريخها. وكانت عملة بتكوين المشفرة ارتفعت أمس إلى 37700 دولار لتصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد مما ساعد على رفع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بالكامل فوق تريليون دولار لأول مرة.

ووصلت العملة الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 37739.08 دولارًا، بعد ساعات قليلة فقط من تجاوز 36 ألف دولار. وكانت عملة البتكوين قد ارتفعت أكثر من 5% عن اليوم السابق، وارتفعت قيمة العملة المشفرة بنحو 29% منذ بداية عام 2021، وفي الأشهر الـ 12 الماضية ارتفعت أكثر من 380%. وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل، والتي تتكون من عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، تريليون دولار لأول مرة في وقت مبكر يوم الخميس، وفقًا لبيانات من Coinmarketcap.