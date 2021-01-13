ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا بنسبة 11% في نوفمبر الماضي

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفاعاً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بنسبة 1.3 بالمئة على أساس شهري و11 بالمئة على أساس سنوي.

جاء ذلك وفق أحدث بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في نوفمبر الماضي، ارتفع بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2019.

وأضافت أن مؤشر قطاع التعدين والمناجم ارتفع بنسبة 4.6 بالمئة، والصناعات التحويلية 11.6 بالمئة.

كما أشارت إلى ارتفاع مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.5 بالمئة خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.

ومؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي الإجمالي.