وزير الخزانة والمالية: نسعى لخفض عجز الميزانية إلى 3.5 بالمئة

أكد وزير الخزانة والمالية التركي أن أنقرة تسعى لخفض عجز الميزانية للعام 2021، إلى 3.5 بالمئة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الوزير لطفي إلوان، صباح الاثنين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال إلوان في هذا الخصوص: "نتخذ التدابير اللازمة ونسعى لخفض عجز الميزانية في العام 2021 إلى 3.5 بالمئة".

وأضاف أن وزارته ستستمر في اتباع السياسات المالية العامة المتوافقة مع سياسات مكافحة التضخم.

وأشار إلى أن "سياسات الاقتصاد الكلي التي نعتزم تنفيذها، ستضمن تحقيق نمو مستدام".

وتابع قائلا: "سنواصل الالتزام بالانضباط المالي في كافة المجالات، باستثناء ما يتطلبه مكافحة وباء كورونا".