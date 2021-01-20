وزارة التجارة ستدرج الاستثمارات العالمية في اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا

مع مضي أنقرة قدماً في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع المملكة المتحدة، أشارت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان الاثنين، إلى سعي الوزارة لإدراج الاستثمارات الدولية في الاتفاقية وتقديم تنازلات متبادلة في مجال الزراعة.

وأضافت الوزيرة: "إنه لأمر هام وقيِّم أن يكون لدينا اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة".

وأوضحت أن إدراج الاستثمارات الدولية كان أحد أهدافها الأساسية منذ البداية، لكن تفعيل الاتفاقية في 1 يناير دون التأثير على الأعمال التجارية المحلية كان هاماً أيضاً بالنسبة لتركيا.

وربطت الوزيرة حقبة التجارة الجديدة بالعديد من الموضوعات منها تغيير الرئاسة في الولايات المتحدة والعلاقات التجارية بعد مصالحة دول الخليج والتجارة مع الصين.

وأكدت أن الصين بسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تعد سوقاً مهمةً بالنسبة لتركيا، مشددةً على أن بكين لديها مناطق استثمار في بعض البلدان فلماذا لا تكون مناطق التجارة الحرة المتخصصة في تركيا واحدة منها؟

وأوضحت "بيكجان" أيضاً أن الولايات المتحدة سجلت أعلى زيادة في الصادرات العام الماضي بنسبة 13.5%، وبالتالي فإن العلاقات التجارية الثنائية لا بد أن تتأثر بتغيير الرئاسة الأمريكية. مضيفةً أن وزارة التجارة تجري دراسات استراتيجية للوصول إلى هدف 100 مليار دولار في حجم التجارة مع الولايات المتحدة، وأنهم يعملون قطاعاً بقطاع للوصول إلى الهدف.

وأشارت إلى أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين دول الخليج مهمة ليس لقطر فحسب بل لتركيا التي ستتأثر بشكل إيجابي في التعاون بين دول المجلس أيضاً.

وقالت: "إن رفع المقاطعة أمر إيجابي للغاية، ونحن نعتبر ذلك نهجاً إيجابياً لبلدنا".