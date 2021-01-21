تركيا ومنغوليا توقعان مذكرة تفاهم في مجال المناطق الحرة

وقعت تركيا ومنغوليا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال المناطق الحرة، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وشارك في مراسم التوقيع التي أقيمت في مقر وزارة التجارة بالعاصمة أنقرة، نائبة وزيرة التجارة التركية، غونجا يلماز باتور، والسفير المنغولي، بولد راودان.

وفي كلمة لها خلال المراسم، قالت "يلماز باتور"، إن مذكرة التفاهم المذكورة، ستعزز التعاون والعلاقات بين تركيا ومنغوليا.

وأضافت أن المذكرة ستتيح للبلدين مشاركة تجاربهما، واصفة إياها بالخطوة الأولى للمزيد من التعاون على المدى البعيد.

ولفتت إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومنغوليا، بلغ خلال العام الماضي، 34 مليون دولار، مشددة على ضرورة رفع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.

وأفادت بأن مذكرة التفاهم هذه ستساهم في تعزيز دور المناطق الحرة، في زيادة حجم الاستثمار والتجارة بين البلدين.